/628744/تعرف-علي-بديل-فليك-مع-بايرن-ميونخ-في-بداية-الموسم

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، برحيلة عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، في محاولة تولية منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلف ولاية خيميلوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ليأتي بايرن ميونخ في رحلت بحث عن بديل لهانز فليك مع الفريق.

ظهر في الصورة وبكل قوية في ألمانيا يوليان ناجليزمان المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، والذي يتولي قيادة فريق لايبزيج منذ عام 2019 حتي ينتهي عقدة في موسم 2022 مع الفريق، بعد قيادة في مطلع مشوارة في التدريب مع نادي هوفنهايم لمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتي 2019 والتي حقق مع العديد من النتائج الإيجابية مع الفريق.

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