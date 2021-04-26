إشادة ألمانية بجهود مصر للارتقاء بوضع المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته للمجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف عن قرب على جهود الحكومة المصرية فى مجال تمكين المرأة على كافة الأصعدة.

ومن جانبها، رحَّبت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بالسفير الألمانى، واستعرضت جهود مصر فى مجال تمكين المرأة والانجازات العديدة التى تحققت خلال الست سنوات الماضية فى هذا المجال سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وفى مجال إصدار التشريعات والقوانين التى تُنصف المرأة.

وأكدت أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية والحصول على كافة حقوقها التى نص عليها القانون والدستور، مشيرة إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مجال مواجهة مشكلة الزياده السكانية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.