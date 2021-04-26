فيديو.. ماكينة خياطة.. حياة كريمة تحقق حلم السيدة صابرة

جدة - نرمين السيد - وأضافت صابرة، خلال لقائها مع دهب غريب، ببرنامج "حياة كريمة" عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنها تعمل فى محل أدوات منزلية، متابعة: "بحلم أعيش ولادى كويس، دى أهم حاجة عندى، ونفسى فى مشروع ماكينة خياطة".

لتفاجئ مؤسسة حياة كريمة، السيدة صابرة، بماكينة خياط ومجموعة من الأقمشة، لتحقق المؤسسة حلم السيدة صابرة، لتنطلق بعدها الزغاريد.