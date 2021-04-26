لرفضه مهاجمة هالة زايد.. صحة النواب تخرج مندوبى الوزارة من اجتماعها

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزى بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوى، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.
وخلال المناقشات والتى شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، داخل الاجتماع، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قام أحد مندوبى وزارة الصحة، وقال: "لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة".
وتسبب موظف وزارة الصحة فى غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته فى الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: "لازم يخرج برة".
وقال النائب ضياء داود: "انت جاى تعلمنا فى مجلس النواب نقول ايه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة"، وتابع: "كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق".
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