التمسا مساواتهما بزملائهما.. وزير الأوقاف يستجيب لإمامين

جدة - نرمين السيد - واستجاب "جمعة" للشيخ السيد عبد الفتاح السيد على "إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس"، والشيخ عبد العزيز شلبى عطية أبو حسين "إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية"، الذين التمسا مساواتهما بزملائهما فى نفس مرحلة الإعلان التكميلى الذى تم تعيين الحاصلين على مرتبة شرف فيها بمحافظاتهم .
ووافق "جمعة" على مساواتهما بزملائهما ونقل الشيخ السيد عبد الفتاح السيد على إمام وخطيب من مديرية أوقاف السويس إلى مديرية أوقاف الشرقية، أسوة بزملائه فى نفس مرحلة الإعلان، والشيخ عبد العزيز شلبى عطية أبو حسين إمام وخطيب من مديرية أوقاف الإسكندرية إلى مديرية أوقاف الغربية، أسوة بزملائه فى نفس مرحلة الإعلان.
وعلى أن ينفذ نقل كل منهما إلى محافظته اعتبارًا من 1/ 7/ 2021م، علمًا بأنه قد تم التحقيق مع الموظفين الذين تسببا فى هذا الخطأ ومجازاتهما بخصم ثلاثة أيام من كل منهما.
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