الخميس.. انطلاق البرنامج التدريبى لمسؤولى الدعوة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى القيام برسالتها التنويرية فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم ونشر رسالة الإسلام السمحة، ومواجهة وتفنيد كل دعاوى التشدد والغلو.

ومن المقرر أن يتواجد المشاركون أمام ديوان عام الوزارة يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلى المشاركين من محافظات "الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية" ومن يرغب من باقى المحافظات التوجه إلى معسكر أبى بكر الصديق بمنطقة العصافرة بالإسكندرية والتواجد بالمعسكر قبل الساعة الثالثة عصرًا من اليوم نفسه، وللاستفسار يمكن التواصل على الرقم 01100908539.

وفيما يلى بيان بأسماء المشاركين فى المعسكر:

يأتى ذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التى تقيمها وزارة الأوقاف.