ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عقد المؤتمر السنوى السادس والعشرين للرابطة فى نوفمبر هذا العام فى بنغلاديش بعد أن كان قد تم تأجيله لمدة عام نتيجة لظروف جائحة كورونا.
كما استعرض مدير مركز القاهرة، بناء على طلب أعضاء اللجنة، تجربة مصر فى تنظيم النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بشكل افتراضى عبر منصة إلكترونية تفاعلية مع حضور المشاركين من مصر وجهاً لوجه، مشيراً إلى مشاركة 19من رؤساء دول وحكومات أفريقيا فى النسخة الثانية من منتدى أسوان من خلال رسائل مسجلة بالاضافة إلى مشاركة 800 شخص فى جلسات المنتدى عبر المنصة الإفتراضية.
هذا وقد أشاد أعضاء اللجنة بالنسخة الثانية من منتدى أسوان من الناحية التنظيمية والموضوعية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من هذه التجربة عند عقد المؤتمر السنوى للرابطة ومن خبرات مركز القاهرة فى تنظيمه للمنتدى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة تأسست عام 1995 وتشمل فى عضويتها المراكز والمؤسسات العاملة فى مجالات البحوث والتدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك بهدف تسهيل التواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، وسبق أن استضافت مصر المؤتمر السنوى للرابطة فى سبتمبر عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة مصرية بالاجتماع الاستثنائى للرابطة الدولية لللتدريب على حفظ السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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