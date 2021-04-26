اللجنة العامة بالبرلمان تدعو وزيرة الصحة لإلقاء بيان بشأن مستجدات كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزى بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوى، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين فى الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد على ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، قائلا: "طالبنا فى اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، بحضور وزيرة الصحة الجلسة العامة بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل عام، وليس فى محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".