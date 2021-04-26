”آيركايرو” تستقبل أولى طائراتها الجديدة ”A320neo”

استقبلت، اليوم، شركة إير كايرو أحدث طائراتها من طراز A320neo، والتى انضمت إلى أسطولها الجوى الذى يضم سبع طائرات، و ذلك ضمن صفقة تضم ثلاث طائرات من نفس الطراز بالإضافة الى ثلاث أخرى جارٍ التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالى وصولا بالأسطول إلى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدنى لتطوير وتحديث أسطول طائرات الشركات الوطنية بشكل دائم لتحقيق أعلى درجات المنافسة بين شركات الطيران بالمنطقة والتوسع فى أسواق جديدة تعزز العائد الاقتصادى للدولة.

وتستمر إيركايرو في تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليمياً ودولياً لتقدم خدماتها لمزيد من العملاء فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط و وسط آسيا بما يدعم التوسع والتنوع فى الأسواق التى تصل اليها طائرات آيركايرو و أيضا يخفض متوسط عمر أسطول آيركايرو الى 5.6 سنة الأمر الذى يعزز السلامة و الأمان على متن رحلات آيركايرو.

وصرح حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو بأنه تم إختيار كل تجهيزات الطائرة بعناية وتم الاتفاق مع الشركة المصنعة لتحديث إمكانات كابينة الركاب من حيث إلسلامة والأمان والراحة والمتعة وأيضا تحسين إقتصاديات التشغيل بما يمنح ركاب آيركايرو مزيجا جذابا.

واضاف شريف ان الطائرة تتميز بأنها الأوسع فى فئة الطائرات ذات الممر الواحد و قدرتها على التحليق لما يفوق السبع ساعات و نصف بكامل الحمولة التى تتسع لـ180 مقعد فى درجة واحدة مع إنخفاض معدلات إستهلاكها للوقود بما يساهم فى خفض الإنبعاثات كما زودت الطائرة بوسائل الترفية التى تعرض أحدث الأفلام و البرامج و النشرات الإخبارية و الألعاب بما يجعل المتعة تبدأ بالسفر على متن رحلات آيركايرو.