صدقي: مصر استعدت جيدًا لاستقبال السياحة ونتوقع إقبالًا روسيًا

أشاد معتز صدقي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية والقيادة السياسية والتحرك الدبلوماسى الجاد من أجل إعادة توافد السياحة الروسية للمناطق السياحية المصرية بعد توقف دام أكثر من خمسة أعوام وتحديدًا في نوفمبر 2015.

وقال صدقى في تصريحات صحفية، إن ما تم الإعلان عنه من توافق بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين من إعادة تسيير الطيران سواء الثابت أو العارض إلى المناطق السياحية الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وغيرهم، يُمثل "ضخ الدم في شرايين السياحة المصرية ويدعو الجميع إلى الإستنفار من أجل إستعادة المناطق السياحية المصرية إلى جانب كبير من حركة السوق الروسى الذي كان يمثل نسبة تقترب من 25% وحده من حجم السياحة الدولية الوافدة لمصر، بعدما بلغ عدد السائحين الروسيين أكثر من ثلاثة ملايين سائح قبل حادث سقوط الطائرة في أكتوبر وكان الروس يتصدرون الإحصاءات السياحية من حيث عدد السائحين ولياليهم السياحية وحجم الإنفاق.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا في البرامج السياحية التى تقدمها الشركات السياحية، خاصة وأن السوق الروسى خلال الفترة الماضية - مدة التوقف - قد شهد متغيرات كثيرة في نوعية ورغبات السائحين، الأمر الذى قد يضيف إلى جانب الرحلات الشاطئية التى تمثل نسبة كبيرة من رغبات السائحين، نشاط السياحة النيلية " النايل كروز"، والسياحة الثقافية، بعدما تركت إحتفالية موكب المومياوات الملكية أثرًا إيجابيًا كبيرًا على مستوى العالم، وأعاد للسياحة الثقافية هيبتها ودورها ورونقها.

وأكد معتز صدقى أن السائح الروسى متعطش لزيارة مصر والتمتع بدفء المناخ والأمن والأمان الذى تحظى به مصر، بعدما أكدت التقارير الروسية التى قامت بزيارة وتفقد الإجراءات الأمنية بالمطارات والطائرات،قدرة مصروإتخاذها لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وإتباع المنشآت السياحية والفندقية لأقصى معايير التأمين لمواجهة هذا الفيروس، فضلًا عن إجراء اختبار PCR بى سى أر في المطارات السياحية، وإلى جانب قيام الدولة المصرية بحملة تطعيم موسعة بين العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين السائحين ضد هذا الفيروس، مما تكون هذه عوامل مهمة تدفع للسائح الروسى لتغيير بوصلة قضاء إجازاته وعطلاته لتتجهه نحو مصر في أمن وآمان.

واكد أن السوق الروسى لن يستطيع وحده أن ينعش القطاع في ظل إغلاق العديد من الدول لحدودها واتخاذ إجراءات معقدة وصعبة لمواطنيها في إطار التخوف من تزايد حالات الكورونا والموجة الثالثة للفيروس، مشيرًا إلى ان هناك أسواق أخرى كانت شريكة في الذروة التى تحققت في عام 2019 في مقدمتها السوق البريطانى والألمانى والإيطالى والفرنسى، وكذلك السياحة العربية،ولكونهم جميعًا يمثلون نسبة تفوق 70 % من حجم السياحة الدولية الوافدة لمصر، وأن عدم فتح الباب أمام هذه الأسواق للسفر للخارج يُصعب من تحقيق هذه الآمال.

واستطرد أن إيرادات السياحة في مصر هوت بأكثر من 69 % خلال العام الماضى 2020 الذى انتشرت فيه الإصابات والوفيات من وباء فيروس كورونا، لتهبط إلى نحو 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليار دولار في عام 2019، وتجاوز متوسط إقامة السائح خلال 2019 الـ 10 ليالي، وفقا للإحصائيات السياحية وذلك بسبب توقف حركة الطيران والسفر على مستوى العالم وإغلاق الحدود بين الدول لعدة شهور للحد من تفشى العدوى من مرض كوفيد 19.

وأوضح صدقى، أن هذا كان له أثرًا كثيرًا على الثقة الكبيرة التى اكتسبها قطاع السياحة المصري، بتقدمه 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، وحققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم بمؤشر تنافس السفر والسياحة، واحتلت مصر المركز الـ60 عالميًا بدلًا من المركز الـ65 في إستراتيجية التسويق والترويج السياحي.

وأعرب، عن تطلعه لتحقيق السياحة المصرية لأرقام سياحية تعوض النقص الذى شهدته خلال 2020 مع تعاظم حملات التحصين على مستوى العالم، والتى تجعل القطاع يسترد نشاطه وحيويته وعافيته رويدًا رويدًا، ومؤكدًا على أن صناعة السياحة على مستوى العالم رغم قوتها وصلابتها، إلا إنها هشة، لتأثرها الواضح بالعوامل الداخلية أو الخارجية في وجود أية فيروسات أو إضطرابات سياسية أو اجتماعية أو أية نوع من المخاطر التى تهدد الدول وتكون السياحة أولى القطاعات الاقتصادية تأثرًا بهذه العوامل.