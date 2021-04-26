محمد رمضان نمبر وان في خلق الأزمات..مغناطيس مشاكل

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يتفنن في إثارة الجدل واستفزاز الجمهور، و يتلذذ بالانتقادات اللاذعة التي يتلقاها، يبحث عن المشاكل والأزمات ويلتصق بها ليتصدر التريند، أكثر النجوم تفاخرًا وتباهيًا بما لديه، لا يعطي قيمة لأحد فلا يهمه إعلامي كبير أو فنان قدير، فمثلما يدخل في عمل جديد يقع أيضًا بأزمة جديدة، هو الفنان المصري والمطرب الشعبي محمد رمضان.

دوت الخليج يسلط الضوء على مشوار محمد رمضان، ليس الفني وإنما الصاخب بالمشاكل والمحاط بالهجوم، وأزماته المتكررة منذ إضافة مهنة ممثل على بطاقته الشخصية.

إليكم أبرز تلك الأزمات:

محمد رمضان في أحضان الإسرائلين

أغضب الفنان محمد رمضان ليس الشعب المصري فقط وإنما تطرق الأمر إلى الشعوب العربية، عقب انتشار صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدام، فوجهت لهم اتهامات من قبل الجمهور بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وطالبوا بإيقافه عن مزاولة المهنة، وسرعان ما أحالت النقابة الفنية “رمضان” إلى التحقيق، لتحفظ بعد ذلك نقابة المهن التمثيلية التحقيق معه، ويعود من بعدها لتصوير مسلسله الجديد موسى.

سجود محمد رمضان بقميص شفاف

احتفل محمد رمضان بنجاح حفله الذي أقيم في بورتو جولف الساحل الشمالي بسجوده على خشبة المسرح بعد أن انتهى من الغناء وهو مرتدي قميص شفاف يُظهر جسمه عاريًا، فشبهه البعض بالنساء، وأثار غيرتهم على التقاليد والدين، فأقدم روساء المهن التمثيلة والسينمائية والموسيقية على إيقافه، ولكنه تعهد بالامتناع عن مثل هذا التصرف مرة ثانية وأكمل عمله دون عقبات.

حيازة محمد رمضان لسلاح ناري

أُلقى القبض على النجم محمد رمضان بعد أن ضُبط بسيارته فرد خرطوش و8 طلقات على الطريق الدائري بالقرب من منطقة المرج بكمين شرطة، وبعد أن مضى يومًا بالسجن، تم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنية عقب التحقيق معه واعترافه بأن السلاح الناري الذي عثر عليه في حوزته يستخدمه في دومر سينمائي جديد.

أزمة محمد رمضان مع ناصر البرنس

اتهم ناصر البرنس صاحب محلات الكبدة الشهير محمد رمضان بتمثيل الأخير جانب من حياته الشخصية في مسلسله البرنس، وأقام دعوى قضائية طالب فيها بدفع مليون جنية حال أذاعة المسلسل، تعويضًا عن الأضرار التي أصابته من استغلال اسم شهرته ومحله وعرض جانب من حياته الخاصة في العمل واقتحام المطعم الخاص به وتصوير مشاهد وفيديو كليب للمسلسل دون موافقته.

أزمة محمد رمضان مع نجم الكوميديا إسماعيل يس

أثار محمد رمضان الجدل عام 2017 بعد أن سخر في حوار صحفي له من أفلام إسماعيل يس بالجيش التي تصدر العسكري المصري بصورة غير لائقة ثم عاد مرة أخرى هذا العام ليجدد أزماته مع إسماعيل يس، حيث أظهره في مشهد له بمسلسل موسى وهو ينصب عليه ويحاول التهرب من سداد النقود، فرفعت حفيدته والشاعر أيمن بهجت قمر قضية عليه وشكوى ضده إلى نقابة المهن التمثيلية.

أزمة محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر

تمادت تطاولات محمد رمضان لتصل إلى قطع العيش ومفارقة الحياة، هذا ما اتهم به الجمهور وأسرة أبو اليسر رمضان عقب سحب وزارة الطيران المدني ترخيص أبو اليسر وإيقافه عن العمل بسبب الفيديو الذي نشره رمضان وهو داخل مقصورة الطائرة في حضور الكابتن، ودخل الطرفان في نزاع قضائي انتهى بتغريم محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر ولكنه سرعان ما تعرض لوعكة صحية وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

أزمة محمد رمضان مع عمرو أديب

اشتعلت الأزمة بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان عقب نشر الأخير فيديوهات وهو يلقي الدولارات على الأرض مستهينًا بها، فانتقده عمرو أديب انتقادًا لازعًا وشن عليه هجومًا واسعًا ووصفه بالفرعون خلال برنامجه "الحكاية"، فسخر منه رمضان من خلال تركيب صوته على فيديوهات مهينة له، وتصاعد الأمر ورفعا الطرفان قضايا ضد بعضهما موجهين اتهامات بالتشهير والسب والقذف.

وبعد هذا العرض المستمر من الأزمات للفنان محمد رمضان هل سيستمر في كونه ملك التصريحات المثيرة وأسطورة الجدل الأولى! أم سينحت لمسيرته القادمة ملامح أخرى؟