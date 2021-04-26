/628746/عمرو-ابو-السعود-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة-غيرت-شكل-الريف-المصري-للأفضل

أكد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة كانت فكرة شبابية أطلقها شباب البرنامج الرئاسي، وتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودشنها رئيس الجمهورية لتغيير وجه الريف المصري، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

برامج الحماية الاجتماعية

وقال عمرو أبو السعود، في بيان صادر له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الإجتماعية التي سبقتها مثل تكافل وكرامة، جاءت لتخفيف حدة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الإقتصادي على المواطنين، موضحاً أن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة هي برامج دعم نقدي مشروطة تذهب للفئات الأولي بالرعاية، بينما جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهو ما سيعود بالنفع على حياة كل الملايين من المصريين.

حياة كريمة لتطوير الريف المصري

وأضاف عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يبحث في الأساس عن تحسين حياة المواطن المصري، بشكل عام، والأكثر إحتياجاً بشكل خاص، وهذا يتحقق من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف، وغيرها من المبادرات التي أطلقها منذ تولية المسؤولية، ومتابعته اليومية للمبادرة وتوجيهاته الدائمة بأن تصل هذه الخدمات للمواطن حتى باب منزله، مؤكداً أن هناك أكثر من 20 وزارة و 30 جمعية أهلية تشارك في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى وجود القطاع الخاص كشريك مهم في التنمية بهذه المبادرة.

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وأردف المهندس عمرو أبو السعود، أن مثلث التنمية الذي يتحقق بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية بدأ في النجاح عبر وجود وسائل الإعلام التي تنقل ما يحدث على أرض الواقع، مشيراً أن منظمات المجتمع المدني بدأت في سلسلة من التطوير في الأداء والعمل مما يدعم تواجدها بشكل إيجابي في تنمية المجتمع المصري، مؤكداً أنه بإتمام تطوير الريف من خلال مبادرة حياة كريمة ستدخل مصر مرحلة متقدمة نحو التطور والتحديث، وسيُذكر هذا العمل كأعظم وأسرع عمل في تاريخ الدولة المصرية الحديثة تكاتفت فيه جميع أطراف الدولة.