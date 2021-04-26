/628748/وليد-صلاح-الدين-كهربا-فاضله-غلطة-وإمام-عاشور-عايز-دكتور-نفسي

أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، في برنامج " قصة ولعبة " مع الإعلامي سيف زاهر، أن نوقف كهربة في الكرة المصرية وموقفه مع النادي الأهلي ومع المنتخب، ومعلق علي إمام عشور لاعب الزمالك.

قال: " محمود كهربة لاعب كبير، وعليه أن يعرف ذلك ويقدر المسئولية اللي هو فيها في الوسط الرياضي، لأنه قدوة لشباب كتير".

وأكمل: " كهربة غلط في حجات كتير، وناسي انه في الأهلي ودا أكبر غلط، علي مستقبلة في كرة القدم وعلية الإلتزام مع الفريق".

وواصل: " محمود كهربة في النادي الأهلي فاضلة بس غلط وحيده، بس غلطة كبيرة مش مثلاً انه ظهر في إعلان أو شئ، بس لازم ياخد باله من نفسه".

وليد صلاح الدين عن إمام عاشور

وأضاف: " وعن إمام عشور لاعب الزمالك، هو لسه صغير علي اللي بيعمله في كرة القدم، ولازم يلتزم شوية علشان ينقذ نفسة ويشارك مع المنتخب".

وأختتم: " محمود كهربا محتاج أن يلتزم ويضبط نفسه، أما إمام عشور فدا عايز ولازم يتعرض علي دكتور نفسي علشان يستوعب اللي بيعمله".