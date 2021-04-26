وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع فى تنفيذ إزالات المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.
وأوضح أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على الإسراع فى معدلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوى، مؤكدًا الثقة فى قدرة وزارة النقل على الإلتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ، بشرط سرعة الإنتهاء من إزالة المبانى المتعارضة مع التنفيذ.
وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لتطوير الطريق الدائرى، وتناول على نحو تفصيلى معدلات التنفيذ وعرض ما تحقق فى القطاعات الخمسة لأعمال التطوير، بداية من المريوطية وصولًا إلى تقاطع طريق الواحات، بإجمالى 97.5 كم، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75%، وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكبارى والأنفاق، لمضاعفة السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى وتقليل الإزدحام المرورى، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، وتذليل العقبات التى تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة، والإشغالات على جانبى الطرق، وكذا نقل المواقف العشوائية.
كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المبانى المتعارضة والمواقف العشوائية، وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: تكليف من الرئيس بالإسراع فى توسعة الدائرى تيسيرًا على المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.