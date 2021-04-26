الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الدولة للإعلام

جدة - نرمين السيد - كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولى بتفويض وزير النقل المهندس كامل الوزير فى مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار رئيس الوزراء بالترخيص لصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة إربان للتنمية والاستثمار"، يكون الغرض منها تنفيذ وصيانة المشروعات السكنية التى يقيمها الصندوق والأنشطة الاستثمارية الأخرى المرتبطة بتلك المشروعات.

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