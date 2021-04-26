رجال حول الرسول.. الأزهرى: أبو بكر لم يغب عنه أى ملمح من ملامح النبوة

وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن حالة القائد تجعل هذا الشخص ينزل منزلة الكبير والحكيم والأب من مختلف شرائح المجتمع ويشعر الجميع بالانتماء إليه والاعتزاز به وتسليم القيادة إليه والاطمئنان على البلاد فى وجوده.
وأوضح أن القائد منصب أو حرفة أو صنعة أو وظيفة أقرب ما تكون إلى طاقة نفسية وثبات نفسى وخبرات متراكمة تجعل هذا القائد قادر خلال الأزمات على الخروج بحلول وآفق ورؤى لم يدركها الباقين.
وأشار إلى أن أبوبكر الصديق رضى الله عنه، مر بـ3 أطوار، الأول طور الإعداد والتأهيل الذى واظب الرسول، صلى الله عليه وسلم، على ضخ كم من الخبرات والمعانى فيه، بل كان يحابى على سيدنا أبوبكر، ثم جاءت المرحلة الثانية عندما جاءت المواقف العصيبة التى اضطرب فيها الأكابر وكان أبوبكر المتفرد الذى رأى مسلك الصواب فى القيادة، وأعقب ذلك المرحلة الثالثة بعد أن تولى القيادة.
ولفت إلى أن سيدنا أبوبكر كان جامع للكمالات وسابق للكمالات وعظيم الهمة ويتحمل عن غيره وهذه هى مواصفات القائد، كما كان محببا إلى النبى، صلى الله عليه وسلم وهو ما رفع منزلة أبوبكر الصديق، مضيفًا: "لم يغب عنه أى ملمح من ملامح النبوة".
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