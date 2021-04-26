جدة - نرمين السيد - قدَّم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الرابعة عشر من برنامج "اللهم أعنا"، على الراديو 9090 اليوم الاثنين.



جدة - نرمين السيد - قدَّم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الحلقة الرابعة عشر من برنامج "اللهم أعنا"، على الراديو 9090 اليوم الاثنين. ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: " اللهُمَّ لك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيِت، ولك الحمدُ بعد الرِّضا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية لليوم الـ14 من رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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