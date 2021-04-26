وفاة اللواء عبدالمنعم كاطو أحد أبطال حرب أكتوبر

توفى مساء اليوم الاثنين اللواء دكتور متقاعد عبد المنعم كاطو، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بعد رحلة عمل طويلة، ساهم فيها الفقيد بتخريج أجيال كثيرة من أبناء القوات المسلحة، وذلك فى مؤسسات القوات المسلحة التعليمية المختلفة.
واللواء الراحل عبدالمنعم كاطو، أحد القادة العسكريين الذين ساهموا فى إبراز دور القوات المسلحة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة، وكان أحدٍ أهم المتحدثين عن كافة إنجازات القوات المسلحة، ودورها، وكذلك دور الدولة المصرية فى مختلف المسارات.
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