أشرف حاتم: كنا بنقابل النواب زمان من على سلم الوزارة «صور وفيديو»

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وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المواطنين فى محافظة سوهاج، جراء تفشى وباء كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة سوهاج، بشأن تطوير وتحديث عدد من المستشفيات وبحث ما يتعلق بآخر المستجدات الحاصلة فى سوهاج بعد تزايد أعداد المصابين نتيجة تفشي وباء كورونا.

نواب البرلمان يوجهون انتقادات حادة إلى وزيرة الصحة

وقدم أحد أعضاء مجلس النواب، انتقاد لاذع إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، موجهًا لها عبارات الإهمال والتقصير فيما يتعلق بالإمكانات داخل محافظة سوهاج، وقال خلال حديثه:” زمان كان الوزير بيقابل النائب على سلم الوزارة”.

أشرف حاتم لأحد الأعضاء: كنت بقابل النواب زمان من على سلم الوزارة

وخلال رده على العضو، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم:” الكلام دا كان زمان”، مشيرًا إلى أنه كان يستقبل أعضاء مجلس النواب من على سلم الوزارة عندما كان وزير الصحة.

هذا وعلق النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على المداخلات الحاصلة بين النواب، ووجه انتقادًا لاذعًا إلى وزير الصحة، حيث قال:” ديوان الصحة تحولت إلى ديوان هالة زايد.