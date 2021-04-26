استدعاء وزيرة الصحة بالبرلمان بسبب كورونا «فيديو»

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أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة سوهاج

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، و طلب الإحاطة المقدم من النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بلصفوة بمحافظة سوهاج، وطلب الإحاطة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

مطالب بحظور وزيرة الصحة لعرض مستجدات كورونا بسوهاج

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم ، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، أحلت بيان وزير النقل والمواصلات الفري كامل الوزير ،الذي ألقاه اليوم على مجلس النواب ،لاستعراذ جهود الوزارة فى تطوير قطاع التقل وخاصة قطاع السكة الحديد، والذي وقعت به الاعديد ما لحوادث الفترة الماضية .

كما طالب الفريق كامل الوزير بتعديل قانون الخدمة لفصل العاملين المنتمين لجماعات متطرفة ايثارية، لافتا إلى وجود عتاصر ارهابية داخل منظومة السكة الحديد .