صحة النواب: استدعاء هالة زايد لعرض مستجدات كورونا أمام المجلس «صور»

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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور اشرف حاتم، اجتماعها اليوم لمناقشة آخر المستجدات، لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

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