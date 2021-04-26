خالد يوسف يوجه رسالة غامضة لمتابعيه..والجمهور: "قصدك محمد رمضان"

/628749/خالد-يوسف-يوجه-رسالة-غامضة-لمتابعيهوالجمهور-قصدك-محمد-رمضان

وجه المخرج خالد يوسف رسالة غامضة لبعض الفنانين والمشاهير، يفيد بها بضرورة تبني الثقافة والتربية الصحيحة حتى يكون النجاح الحقيقي حليفهم، فاتهمه متابعينه بأنه حتمًا يقصد الفنان محمد رمضان وذلك بعد العديد من الجدل المثار حوله خلال هذه الفترة.

دوت الخليج يكشف رسالة المخرج خالد يوسف الغامضة وما نسبه الجمهور من أن رسالته موجهه خصيصًا للفنان محمد رمضان بسبب ما يثيره من جدل في هذه الفترة.

كتب خالد يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة لمتابعيه، قائلًا: "إذا لم تكن تمتلك الوعي والتربية والثقافة فالنجاح والشهرة تتحول إلى نقمة".

اجتمع متابعيه بأن رسالة خالد يوسف مصممة خصيصًا للفنان محمد رمضان، فقال أحدهم: "أكتب محمد رمضان"، والآخر: قصدك محمد رمضان مش كده قول يمكن يفوق".

تعليق المخرج خالد يوسف على ظهور إسماعيل ياسين في موسى

كان قد أعرب خالد يوسف عن حياديته في مشهد ظهور الفنان إسماعيل ياسين في مسلسل "موسى"، قائلًا: "عن مشهد إسماعيل ياسين الذي استهجنه الكثيرون، لا أستطيع أن أعلق عليه لأن الأحداث من الممكن أن تكشف أن ذلك الشخص الذي ظهر هو شخص شبيه به، ويستغل هذا الشبه في النصب، أما إذا كانوا يقصدون أن الذي ظهر هو إسماعيل ياسين نفسه، فأقول إنهم قد ارتكبوا جناية في حق الوجدان المصري، وليس في حق إسماعيل ياسين فقط، هذا رأي مبدئي إلى أن أكمل مشاهدته".

ورد محمد رمضان على الهجوم الذي شُن عليه بعد عرض المشهد، من خلال حاسبه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موضحًا: "موسى في أول يوم عمل له وسط القاهرة سنة 1949، ما يعرفش لا سينما ولا فنانين ودا أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس".

بينما رد المخرج محمد سلامة على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي،قائلاً عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب، ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

يذكر أن المشهد تضمن ظهور أحد الممثلين يدعى عبدالرحمن أبو ليلى وهو يجسد شخصية اسماعيل ياسين، حيث رفض دفع مقابل الملابس التي اشتراها من محل يعمل فيه "موسى" بائعًا.

مسلسل موسي، بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، تارا عماد، حمدي الوزير، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر، رياض الخولي، منذر ريحانة وعارفة عبد الرسول، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.