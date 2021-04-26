/628750/وليد-صلاح-الدين-إبراهيم-سعيد-هو-اللي-مشاني-من-الأهلي-ومفيش-حد-زيه

أكد وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأسبق، في برنامج " قصة ولعبة " مع الإعلامي سيف زاهر، والمذاع خلال شهر رمضان علي قناة أون تايم سبورة في الخامسة مساء، سبب رحيله من النادي الأهلي في كان إبراهيم السعيد.

وليد صلاح الدين عن إبراهيم سعيد

قال: “ كنت قائد وكابتن الفريق في النادي الأهلي وكان الكل يحترمني وكنت أحترم الكل، وجاء إبراهيم سعيد في النهاية وكان مطلع عيني في اللي كان بيعمله”.

وواصل: “ إبراهيم سعيد كان بيعمل أزمات ومشاكل في الأهلي مكنتش تتوقعها، وكان دايماُ يجيب هدوم الخروج معاه في المباراة، ولم كنت بسئلة كان بيقولي عادي ياكابتن، وهو كان بيسهر بعد الماتش وبيخرج”.

وأختتم: “ سبت الأهلي علشان خاطر إبراهيم سعيد برغم صغر سنه مقارنة بي، ومن كتر المشاكل اللي كان بيعملها، بالرغم من أنه لاعب كبير ومتمكن جداً في الكرة بس هو اللي كان مضيع نفسة، ومفيش حد يقدر يعمل اللي عمله في الوسط الكروي من مشاكل”.