/628752/وليد-صلاح-الدين-أكتشف-بديل-عبدالله-السعيد-في-الأهلي-والمنتخب

أكد وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأسبق، في برنامج " قصة ولعبة " مع الإعلامي سيف زاهر، والمذاع خلال شهر رمضان علي قناة أون تايم سبورة في الخامسة مساء، علي إنضمام محمد مجدي أفشة مع النادي الأهلي.

قال: " محمد مجدي أفشة لاعب موهوب بالفطرة، وبيتكحم في الكرة بشكل جيد جداً، وبيعرف يقف في الملعب في بشكل جيد".

وأكمل: " محمد مجدي أفشة لما كان في إنبي قبل مايروح بيراميدز، انا شفتة وكنت واثق من موهبتة في منتصف الملعب".

وواصل: " عبدالله السعيد لما قال هيمشي من النادي الأهلي، كنت وقتها شفت مجدي أفشة في إنبي قبل مايروح بيراميدز، وقلت للنادي الأهلي علية".

وأضاف: " محمد مجدي أفشة أنا اللي خليت الأهلي يشوفة في إنبي بس بيراميدز سبق الأهلي وفي النهاية جاء الأهلي".

وأختتم: " لما شفت مجدي أفشة وطريقة لعبة في الملعب وتحركة وخلق الفرص، قلت مينفعش يروح مكان تاني غي الأهلي وهو الوحيد اللي يقدر يعوض مكان عبدالله السعيد في مركز كصانع ألعاب للأهلي".