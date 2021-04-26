فيديو.. صفحة وزير الأوقاف عبر فيسبوك تعرض السهرة الإيمانية الرابعة عشر

جدة - نرمين السيد - وبدأت السهرة بتلاة مباركة من سورة الأنعام للشيخ عبدالفتاح الطاروطى، أعقبها كلمة عن فضيلة "الحلم" قدمها الدكتور محمد عبدربه من شباب علماء وزارة الأوقاف.

واختتمت السهرة الإيمانية الرابعة عشر، بابتهال للشيخ إبراهيم صالحين، وقدم السهرة الدكتور حسن مدنى رئيس إذاعة القرآن الكريم.