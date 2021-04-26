جدة - نرمين السيد - وبدأت السهرة بتلاة مباركة من سورة الأنعام للشيخ عبدالفتاح الطاروطى، أعقبها كلمة عن فضيلة "الحلم" قدمها الدكتور محمد عبدربه من شباب علماء وزارة الأوقاف.
واختتمت السهرة الإيمانية الرابعة عشر، بابتهال للشيخ إبراهيم صالحين، وقدم السهرة الدكتور حسن مدنى رئيس إذاعة القرآن الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. صفحة وزير الأوقاف عبر فيسبوك تعرض السهرة الإيمانية الرابعة عشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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