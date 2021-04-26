/628751/إيهاب-منصور-يطالب-بوضع-خطة-زمنية-واضحة-لتحقيق-السلامة-بمنظومة-النقل

وجه المهندس إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين ، بحضور الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، لعرض خطة تطوير السكك الحديدية ، التعزية لشهداء حوادث القطارات ، والدعاء بالشفاء للمصابين باسم الهيئة البرلمانية للحزب ، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار جهود المبذولة والأموال التي تنفق في قطاع النقل والسكك الحديدية.

تصحيح اخطاء السكة الحديد

وأضاف إيهاب منصور عضو مجلس النواب ،في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن تكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة تؤكد أن هناك أخطاء ، مشيرا إلى أنه كي نستطيع تصحيح هذه الأخطاء لابد من الاعتراف أولاً بوجود أخطاء.

كارثة السكة الحديد

وأوضح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ، أن الوزير قال في كلمته بالجلسة العامة، أن هناك واحد في الألف من الممكن أن يحدث كارثه في السكك الحديدية ، معقباً علي كلمته بأن هذا الرقم الضئيل مع وجود سيستم قوي لا يمكن أن يكون تأثيره بهذه الكثافه والقسوة التي رأيناها، مؤكداً أن هناك خلل في السيستم وعلي الوزراة أن تنظر كيف يدار وكيفية معالجة هذا الخلل .

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ووجه النائب إيهاب منصور تساؤلاً لوزير النقل بشأن الذين تم إقالتهم على خلفية الحادث الأخير ، قائلاً : لو كان هؤلاء مقصرون في عملهم فلماذا تم البقاء عليهم في عملهم حتي وقوع الكارثه ؟ وفي حال لم يكونوا مقصرين في عملهم فلماذا تم إقالتهم؟

وطالب عضو مجلس النواب ، وزير النقل بخطة زمنية واضحة للتطوير ، مشيرا إلى أنه عندما يكون لدي المواطن توقيتات معينه نستطيع أداء العمل بصورك سليمة .

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي ، إلى سوء محطة سكك حديد الجيزة، لافتا إلى أنها خارج نطاق الخدمة، موضحا أن التخريب الذي عرضه الوزير خلال الجلسة العامة يستدعي وقفه شديدة للحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء، وفرض عقوبات رادعه وحاسمة لمن يقوم بأعمال التخريب داخل السكك الحديدية ، مؤكداً أن حياة المصريين لا يمكن التهاون فيها أبداً وأي منتمي لفصيل ضد الدولة يجب محاسبته بكل حسم.