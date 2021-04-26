بوسي شلبى: أنا بموت فى الرقص

تحدثت المذيعة بوسي شلبى، على برنامج «شيخ الحارة» الذى يذاع على فضائية القاهرة والناس، اليوم الأحد، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وذلك حول أبرز الأعمال والبرامج التى تنوي تقديمها.

بوسي شلبي: أنا مابخدش فلوس من مشاركتى فى المهرجانات

وعن تقاضيها لمبالغ مالية، جراء الأموال المقدمة من المهرجانات العربية والدولية، أكدت بوسي شلبى، أنها لا تتقاضى أجرًا، حيث قالت:” ماقدمتش فى الخليج إلا القليل، وماكنتش باخد أجر”.

وتابعت الفنانة إيناس الدغيدى:” أنا مش موهوبة فى التمثيل، وظهرت فى كل الأدوار التى قدمتها مذيعة فقط، لأن التمثيل بالموهبة، وهى للأسف مش عندي، لكنى بحب الغنى وبموت فى الرقص”.

بوسي شلبى: ماعملتش علميات تجميل فى وشي

وعن إجراءها لعمليات تجميل، قالت المذيعة بوسي شلبي:” ماعملتش أى عملية تجميل لحد دلوقتي، بخاف من البنج لأنى خايفة من تكرار تجربة سعاد نصر، لكنى عملت كل حاجة فى وشى من غير بنج، سواء تخسيس أو بوتكس أو أمر آخر”.

وعن الأسباب التى تؤدى إلى وقوع مشاكل بين الفنانيين، قالت المذيعة بوسي سلبى:” زمان كان الفنانيين حياتهم الخاصة صعب اختراقها، وماكنوش بيداو فرصة لحد، ومن الكواليس إن حياتهم كانت مفتوحة للجميع، ولكن الفنانيين الحاليين حياتهم على السوشيال ميديا”.