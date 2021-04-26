/628754/قرار-نقابة-المهن-الثمثيلية-بشأن-مشهد-إسماعيل-يس-بمسلسل-موسى-تفاصيل

أصدرت نقابة المهن التمثيلة بتوجيه من ممثلها الدكتور أشرف زكي بيان بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل يس ضد الفنان محمد رمضان، ومن ثم رفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له اتخاذ قرار بشأنها.

دوت الخليج يرصد قرار نقابة المهن التمثيلة بشأن أزمة الفنان محمد رمضان مع أسطورة الكوميديا إسماعيل يس التي اشتعلت عقب تجسيد شخصية إسماعيل يس بمسلسل "موسى"، فضلًا عن تعليق الشاعر أيمن بهجت قمر على هذا القرار.

أيمن بهجت قمر يطالب بحذف مشاهد إسماعيل يس بمسلسل موسى

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر بيان النقابة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفق معه تعليقًا توجه فيه بشكر للدكتور أشرف زكي وطلب منه قائلًا: " شكرًا د. أشرف زكي.. وبنطالب بحذف اي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه.. لازم موافقة اسرته وأحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع إعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

أزمة أسرة إسماعيل يس مع مسلسل"موسى"

ويذكر أن أسرة الراحل إسماعيل يس تقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، عقب ظهور الفنان عبد الرحمن أبو ليلة مجسدًا دور إسماعيل يس في مشهد مع محمد رمضان في الحلقة 12 بمسلسل موسى وهو مستغلًا شهرته ويتهرب من الأخير حتى لا يدفع الحساب وأبدى رمضان خلال المشهد أنه لا يعرف أحد بإسم إسماعيل يس، مما أوضح للجمهور أنه يقلل من شهرة نجم كبير مثل إسماعيل يس.