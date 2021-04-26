/628756/ماطلعش-شعرها-لحظة-خلع-بوسي-شلبى-للباروكة-فيديو

قامت المذيعة بوسي شلبي، مقدمة البرامج التليفزيونية، بقلع «الباروكة» التى ترتديها وذلك لأول مرة على الشاشة، خلال لقاء جمعها مع المخرجة إيناس الدغيدى على فضائية القاهرة والناس.

بوسي شلبي تقوم بخلع «الباروكة»

وتعرضت المذيعة بوسي شلبي، للاستفزاز من قبل «شيخ الحارة» حيث قال لها:” انتى لية بتكذبي وتقولى أنك ماعملتيش عمليات تجميل، لترد عليه:” أنا فعلًا ماعملتش عمليات تجميل، ليزيد من سؤاله قائلًا:” ودا شعرك ولا «باروكة»، لترد عليه:” أنت طمعان فى الباروكة بقى، وتقوم بخلعها أمام الشاشة لأول مرة.

بوسي شلبي تقلع الباروكة أمام المواطنين

وتابعت الفنانة إيناس الدغيدى:” أنا مش موهوبة فى التمثيل، وظهرت فى كل الأدوار التى قدمتها مذيعة فقط، لأن التمثيل بالموهبة، وهى للأسف مش عندي، لكنى بحب الغنى وبموت فى الرقص”.

بوسي شلبى: أنا ماعملتش عمليات تجميل

وعن إجراءها لعمليات تجميل، قالت المذيعة بوسي شلبي:” ماعملتش أى عملية تجميل لحد دلوقتي، بخاف من البنج لأنى خايفة من تكرار تجربة سعاد نصر، لكنى عملت كل حاجة فى وشى من غير بنج، سواء تخسيس أو بوتكس أو أمر آخر”.