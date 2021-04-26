رد فعل عنيف من محمد هاني على مقلب رامز جلال.."ألفاظ خارجة"

/628757/رد-فعل-عنيف-من-محمد-هاني-على-مقلب-رامز-جلالألفاظ-خارجة

ظهر على لاعب النادي الأهلي محمد هاني علامات الغضب فور نزع الفنان رامز جلال الماسك الذي يخفي ملامحه، ليثور ويخرج العديد من الألفاظ الخارجة أمام الكاميرات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب اللاعب محمد هاني نجم النادي الأهلي في رامز عقله طار البرنامج الأشهر في رمضان عام 2021.

رد فعل محمد هاني على مقلب رامز عقله طار

ثار اللاعب محمد هاني، على الفنان رامز جلال بسبب الترويع الذي شعر به خلال الدقائق الذي كان معلقًا بها بين السماء والأرض، قائلًا: “انا عايز امشي لا انت بهدلتنا اية دة..انت عايز مننا اية..وعايز توصل لاية”.

عاش محمد هاني دقائق قاسية معلقًا داخل اللعبة التي أغلقها رامز جلال عليهما لتصعد إلى أعلى، ومن ثم يبدأ الأخير بإثارة غضب ضيفه بشتى الطرق المختلفة التي يستهلها بالرائحة الكريهة وتنتهي بدفعه خارج المركبة من أعلى ليسقط في المسبح.

برنامج رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد.