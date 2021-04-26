وزير الأوقاف يعتمد نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - والمنتدبون للعمل مفتشين بإحدى الإدارات لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية هم: حسين جمعة أحمد حافظ، من محافظة بنى سويف مفتش دعوة بإحدى الإدارات، وأحمد محمد محمود مراد من محافظة بنى سويف مفتش دعوة بإحدى الإدارات، وعلى دياب عبد الله محمد من محافظة بنى سويف مفتش دعوة بإحدى الإدارات.

من المقرر أن ينظر فى تسكين أى من المذكورين جميعًا بعد ستة أِشهر وفق تقارير الأداء، ونشر باقى الأسماء لاحقًا.