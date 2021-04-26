جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء المتسابقين كالتالى: محمد أحمد محمود عبد الحميد - الصف الثانى الإعدادى، محمد أحمد عبد الحميد - الصف الخامس الابتدائى، هاجر أحمد عبد الحميد - الصف الأول الثانوى، قمر جمال محمد - الصف الأول الثانوى. كما وافق وزير الأوقاف على تقديم موعد اختبار التصفية النهائية للقرآن الكريم بمسجد النور من يوم الأربعاء 28/ 4/ 2021م ليوم غد الثلاثاء 27/ 4/ 2021م للطالبة/ مروة السعيد أحمد محمد الشيخ على.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يستجيب لطلب تأجيل اختبار التصفية النهائية للقرآن بمسجد النور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.