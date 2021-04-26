مركز تسجيل الآثار المصرية يحتفل بمرور 65 عامًا على إنجازاته

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور هشام الليثى رئيس المركز - فى تصريح له اليوم الاثنين - إلى أن فكرة إنشاء المركز بدأت بعد إطلاق الحملة الدولية لانقاذ معابد النوبة لتسجيل معابد النوبة تسجيليا علميا متخصصا قبل نقلها من مكانها الأصلى.

وأضاف أن من مهام المركز تسجيل ودراسة الآثار المصرية والنشر العلمى لها، ومد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والاستفادة بأعمال التسجيل العلمى فى أعمال الترميم والتفتيش الدورى التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى الحفاظ على الوثائق التى يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية والفنية المختلفة.

وكشف عن إنجازات مركز تسجيل الآثار المصرية، الذى شهد المركز العديد من الإنجازات فى مجال العمل الأثرى والنشر العلمى منذ إنشاءه فى تسجيل وتوثيق عدد من المناطق الآثرية، حيث بدأ المركز بتسجيل وتوثيق آثار النوبة التى كانت مهدده بالغرق تحت مياه بحيرة ناصر بعد بناء السد العالى.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من أعمال تسجيل معابد النوبة قبل وأثناء وبعد عملية الإنقاذ، بدأ المركز فى تسجيل وتوثيق المناطق الأثرية المختلفة منها تسجيل آثار مدن كل من الأقصر، وأسوان، وإسنا وأسيوط والأسكندرية.

ولفت إلى تسجيل آثار الأقصر، ومنها معبد الرمسيوم، ومعبد مدينة هابو، ومقابر وادى الملكات ومن أشهرها مقابر (نفرتارى - خع ام واست)، ووادى الملوك (مقبرة توت عنخ آمون- مقبرة أمنحتب الثانى)، بالإضافة إلى مقابر الأشراف بمناطق شيخ عبد القرنة والخوخة والعساسيف وذراع أبو النجا وقرنة مرعى، وكذلك مقابر العمال بدير المدينة، ومن هذه المقابر على سبيل المثال لا الحصر (مننا – رعموزا – شاى – نخت - خع إم حات - أوسر حات).

كما أشار إلى قيام المركز بتسجيل الآثار الموجودة فى محافظات الجمهورية، ومنها معبد إسنا، ومعبد هيبس بالواحات الخارجة، ومقبرة بانحسى بمنطقة آثار المطرية بالقاهرة، وآثار ميت رهينة، وسقارة، والهرم، وكذلك معبد سرابيط الخادم بسيناء. بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق تمثال الملك رمسيس الثانى الذى كان قائمًا بميدان رمسيس بالقاهرة قبل نقله الى المتحف الكبير.

وقال إنه فى محافظة أسوان تم تسجيل وتوثيق المقابر الصخرية بقبة الهواء وعددها 77 مقبرة، ومقابر الكاب، مضيفًا أنه فى محافظة المنيا تم تسجيل وتوثيق المقابر الموجودة بمناطق تونا الجبل، وتل العمارنة، وفريزر، وبنى حسن، وكهف أرتميدوس (إسطبل عنتر)، ومقصورة السريرية، ومقابر الشيخ سعيد، وزاوية الأموات.

وبالنسبة لمحافظة أسيوط، أوضح أنه تم تسجيل وتوثيق مقابر الجبل الغربى، ومقابر قصير العمارنة، ومقابر مير، ومقابر دير الجبراوى، والهمامية، ودير ريفا، ودير البرشا، ولوحات الحدود الخاصة بأخناتون فى منطقة الحوطا الشرقية.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، كشف عن تسجيل وتوثيق مقابر مصطفى كامل، ومقابر الأنفوشى، ومقابر الشاطبى، ومقبرة الورديان، ومنطقة كوم الشقافة التى تضم مقبرة كتاكومب، ومقبرة تيجران، ومقبرة سلفاجو، وكذلك منطقة عمود السوارى التى تضم معبد السرابيوم، ومعبد إيزيس وحربوقراط، وحوض التطهير، والضريح البطلمى، وبعض القطع الأثرية المعروضة بالموقع.

وتابع أنه تم تسجيل مقبرة "خسو ور"، بمحافظة البحيرة، والمقابر الملكية فى تانيس بمحافظة الشرقية، ومصطبة "نفر ماعت"، بمحافظة بنى سويف.

وأشار إلى قيام المركز بعملية التحويل الرقمى للصور الأبيض والأسود الناتجة عن أعمال التسجيل، وكذلك للسلبيات (الأفلام) الزجاجية والجيلاتينية، والتى يضمها الأرشيف العلمى للمركز، عن طريق المسح الضوئى وتحويلها إلى الهيئة الرقمية.

أما عن أعمال النشر العلمى، قال الدكتور هشام الليثى إن المجلس أصدر العديد من الكتب منها على سبيل المثال مخربشات جبل طيبة الغربى، معبد أبو سمبل الكبير، معبد أبو سمبل الصغير، معبد كلابشة، ومعبد جرف حسين.

واضاف أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم إصدار عدد من الكتب عن مقابر بنى حسن، مقابر وادى الملكات، مقبرة خع إم حات رقم 57 بالأقصر، مقبرة نفرتارى رقم 66، ومعبد جرف حسين (الجزء الخامس)، وحجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير. ويجرى حاليًا الإعداد لإصدار كتابين عن معبد وادى السبوع، وصالة الأعمدة الأوزيرية بمعبد أبو سمبل الكبير، وكتاب عن مقبرة أوسر حات رقم 56 بالأقصر.

ولفت إلى بعثات التسجيل والتوثيق بالتعاون بين المركز وعدد من الجهات العلمية، ومنها البعثة المصرية الفرنسية المشتركة بمعبد الرمسيوم، والبعثة المصرية البرازيلية بالمقبرتين رقم 123، و368 بالأقصر، والبعثة المصرية البرازيلية المشتركة بالمقبرة رقم 93 بالأقصر، والبعثة المصرية الأسبانية المشتركة بخبيئة الوادى بالدير البحرى بالأقصر، والبعثة المصرية المشتركة مع المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، لحفظ ورقمنة الأرشيف العلمى بالمركز، كما قام المركز بأعمال إزالة الرديم والترميم والتسجيل العلمى لمقبرتى ريبو رقم 416، وساموت رقم 417 بالأقصر.