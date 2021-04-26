إنفوجراف.. خطة تطوير السكة الحديد حتى 2024

جدة - نرمين السيد - وقال "الوزير": "تنفيذ مشروعات بـ 225 مليار جنيه، تطوير أسطول الوحدات المتحركة بـ 53 مليار جنيه، توريد 100 جرار بتكلفة 290 مليون يورو، التعاقد على 6 قطارات كاملة بعربات مكيفة، رفع كفاءة 1.223 عربة ركاب".

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