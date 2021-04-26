وزير الأوقاف يعلن السؤال الرابع من مسابقة المجددون

جدة - نرمين السيد - وجاء السؤال الرابع: ما حكم إقامة الجماعة للعيد والجمعة إذا اجتمعا فى يوم واحد؟ وما حكم أداء كل منهما لعامة الناس؟

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:-

1- الفائز الأول من الأئمة:

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير.

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات:

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه.

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