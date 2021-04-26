إنفوجراف.. وزير النقل يصارح النواب فى البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال "الوزير": "يوجد موظفون متطرفون وإخوان فى الوزارة، نطالب بتشريع لاستبعاد الإخوان من الوزارات، سائق قطار ساند اعتصام رابعة وقت عرض الاختيار 2، المسؤولون عن السيستم لا يقومون بمهامهم كاملة، النائب العام حصل على تسجيل حادث قطار طوخ كاملًا، أتفهم ملاحظات أعضاء البرلمان وسيتم التعامل معها".

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