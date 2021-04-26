الأعلى للإعلام يستضيف نيفين القباج بجلسة حوارية الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بعد غدٍ الأربعاء، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.





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