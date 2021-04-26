أسقف عين شمس يرأس صلاة جنازة القمص ميخائيل ميخائيل

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية، اليوم، صلاة البصخة ليوم الاثنين الكبير، فى كنيسة السيدة العذراء بدرياس، بوجود جثمان الأب المتنيح القمص ميخائيل كاهن الكنيسة ذاتها، كبديل عن صلوات التجنيز التى تتوقف خلال أسبوع البصخة.





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