النقل: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة النقل فى بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانات القطارات كالآتى :

أولا : تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 بعدد (2) قطار مكيف يوميا، وعدد 2 قطار روسى يوميا خلال هذه الفترة، وهى كالتالى:

• قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

• قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

• قطار 2202 روسى القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

• قطار 2203 روسى أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ثانيًا : تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجة طلب جمهور الركاب بعدد (4) قطارات وهى كالتالى :

• قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط.

• قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

• قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

• قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.

ثالثا : إضافة عدد 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا وذلك خلال الفترة من 10/5/2021 الى 21/5/2021.

ولفت البيان إلى أنه بذلك يكون قد تم اضافة عدد 30 قطار مكيف، وعدد 24 قطار روسى وعدد 336 عربة علاوة بإجمالى عدد 61.788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

رابعًا: قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة:

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة.

• يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم 26/4/ 2021 قبل ميعاد السفر بمدة 14 يومًا من محطتى القاهرة والجيزة فقط على أن يبدأ صرف التذاكر الساعة السابعة صباحًا لإحكام الرقابة على عمليات بيع التذاكر.

• يتم الحجز على قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية و سيدى جابر وطنطا بالإضافة لمحطتى القاهرة والجيزة .

• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى.

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.

• إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسى تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.

- رابط الموقع ( https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf)

- رابط تطبيق الهاتف المحمول (https://play.google.com/store/apps/details...)