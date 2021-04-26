/628758/أمير-طعيمة-يفتح-النيران-على-نجوم-الفن-والبرامج-الفاضحة

شن الشاعر والكاتب المصري أمير طعيمة هجومًا واسعًا على نوعية البرامج التي تفضح الحياة الشخصية للمشاهير، ونجوم الفن الذين يتكلفوا مبالغ طائلة من أجل تصدر قائمة تريند "تويتر" العالمي.

دوت الخليج يرصد انتقاد أمير طعيمة لسباق "التريند"، واتهامه لتصدر أعمال القائمة دون وجه حق، فضلًا عن أعماله القادمة.

أمير طعيمة يستعرض سلبيات التريند

انتقد طعيمة ظاهرة التريند وما ينتج عنه من أفعال من قبل الوسط الفني والإعلامي من خلال نشره منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قائلًا: "آفة هذا العصر التريند.. برامج فضايح عشان التريند.. فساتين ملط ولبس بلايتشوهات عشان التريند.. لعبية سابقين بيقولوا أي كلام عشان يبقوا تريند".

أمير طعيمة يفتح النار على الفنانين

وتابع أمير متهمًا بعض الفنانين بتزويرهم لتتصدر أعمالهم التريند قائلًا: "والدليل أنك يوم بتلاقي أول 5 تريند مسلسل كذا وتاني يوم مسلسل تاني.. والغريبة أن أكيد احنا كمشاهدين عارفين مين اللي ناجح ومين اللي قالش".

أمير طعيمة يوجه نصيحة لنجوم الفن

واختتم طعيمة حديثه بنصيحة قائلًا: "الواحد بقى لما شغله يبقى تريند بيتكسف يقول من كتر ما بقى الموضوع ده مشبوه.. سيبوا الناس تتكلم عن نجاحكم على الأقل عشان تعرفوا أنتوا امتى صح وامتى غلط".

تعاون جديد بين أمير طعيمة وإليسا

وعلى الصعيد الأخر أعلن أمير طعيمة خلال الساعات الماضية تعاونه مع المطربة اللبنانية إليسا من خلال أغنية "شوف الجنة" وهي ضمن إعلان لإحدى شركات العقارات، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.