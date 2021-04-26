/628759/شريف-إكرامي-كنت-أفضل-محمود-طاهر-رئيسا-للأهلي-وليس-الخطيب

أكد شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز الاأول وحارس الأهلي السابق، ولاعب المنتخب، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة، علي قناة المحور خلال شهر رمضان، معلق علي موقفه في إنتخابات رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي.

قال: " كانت فترة الإنتخابات في النادي الأهلي الفترة السابقة كانت الأجواء مشدودة، وكان هناك العديد من التوترات في النادي".

وأكمل: " كنت أفضل محمود طاهر علي كرسي مجلس الأدارة بالنادي الأهلي، وكنت أتمني أنه يكمل علي الكرسي".

وواصل : " كنت في فترة الإنتخابات أساند محمود طاهر، ومكنتش حابب إني أشوف محمود الخطيب علي كرسي مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأختتتم: " كنت مع محمود طاهر في الإنتخابات، وكنت أتمني انه هو اللي يفوز بالرئاسة، ويستمر في النادي الأهلي، لانه أجدر واحد بها".

برنامج العرافة

ومن الجدير بالذكر أن برنامج العرافة يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.