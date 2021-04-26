/628761/تشكيل-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلى-اليوم

يستعد نادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلى في تمام الساعة التاسعة والنصف ، على إستاد القاهرة الدولى ، ضمن الجولة الـ 17 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، ويحتل االفارس الأبيض صدارة جدول الدورى برصيد 36 نقطة ، وذلك بعد أن خاض الأبيض 16 مباراة ، ويأتى خلفه النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة .

وجاء تشيكل الزمالك كالأتى :

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلى

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها نادى الزمالك كانت أمام الإنتاج الحربي ، وتألق الأبيض بهدفين مقابل لاشئ ، الأول أحرزه أشرف بن شرقي عن طريق ضربة جزاء ، الثانى بأقدام حميد أحداد ، ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 36 نقطة ، ويأتى خلفه النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة ، ويحاول الأبيض الحفاظ على صدارة الدورى في حين أن نظيره التقليدى المارد الأحمر لديه 3 مبارات مؤجلة .

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل الأتى :

تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم:حميد احداد.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري

تشكيل فريق الإنتاج الحربي

في حارس: أحمد يحيى

في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي

في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت

في خط الهجوم: محمد فييرا