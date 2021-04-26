الطفلة ريم عبدالقادر تتعرض لموجة تنمر شرسة بعد خلي بالك من زيزي..فيديو

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أثار مشهد تنمر الطفلة ريما على زميلتها بالمدرسة تيتو التي تجسد دورها الطفلة ريم عبدالقادر في مسلسل خلي بالك من زيزي جدلًا واسعًا، وبات حديث السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض مشهد التنمر في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، فضلًا عن كواليس العمل الذي أحدث ضجة عارمة منذ عرض الحلقة الأولى.

ريم عبد القادر تتعرض للتنمر في خلي بالك من زيزي

ظهرت ريما في مشهد من مسلسل خالك بالك من زيزي، وهي تتنمر على زميلتها تيتو أمام أصحابها قائلة: "احنا عرفنا أن اسمك عطيات مش تيتو.. وانتي كمان فلاحة يا كذابة"، مما جعل لهذه الكلمات آثر نفسي سئ على الأخيرة.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مشيدين بأداء الطفلة ريما ومنتقدين لسلوك التنمر الذي يصدره المسلسل للجمهور، فغرد أحدهم قائلاً: "عايز سيناريست المسلسل بتاع أمينة خليل ده يفهمني ليه طفلة تتريق على طفلة زيها.. وبعدين تقولها بنفس نبرة التريقة احنا عرفنا أنك فلاحة.. ايه سياق وصف فلاحة في الحوار وليه تأسيس الطبقية؟".

وكتبت إحداهما: "جدعان البنت اللي قالت لتيتو أنها فلاحة وكذابة في المدرسة في مسلسل خلي بالك من زيزي.. عملت دورها بطريقة متقنة اللي لدرجة إني كنت عايزة أسكعها كشاف على أورتها.. وأقولها اتلمي يبت وأقف أعيط بعيد".

وأكد الأخير على أثر الكلمة قائلًا: "مشهد الطفلة تيتو وهي بتشتكي للهاميستر بتاعتها انها بتتعرض لتنمر من عيال في المدرسة على اسمها.. وأنها فلاحة ومش مستواهم وبتعيط وازاي كرهوها في المدرسة.. تبينلك قد ايه الكلمة اللي بتطلع منك ممكن تأثر على حياة بني آدم وتبوظها وتعقده بقيت عمره"

تصريحات والدة ريما بشأن سلوك ابنتها

وعلى الجانب الآخر قالت والدة الطفلة ريما خلال تصريحات صحفية أن ابنتها لم تستوعب أن الهدف من قولها فلاحة هو التنمر وإنها كانت تظن أنها كذلك تصف زميلتها بالمزارع حتى شرحت والدتها لها، وأكدت على أن ابنتها ليست من الأطفال المتنمرين إطلاقًا.

صناع مسلسل خلي بالك من زيزي

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، علي قاسم، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، سلوى محمد علي وصفاء الطوخي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.