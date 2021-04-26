/628763/حسام-المندوه-من-الظلم-تحديد-حياة-الطالب-على-امتحان-واحد-فقط-فيديو

تحدث عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حسام المندوه، عن عدد من الملفات التعليمية المهمة، خلال الندوة الثرية التى أقيمت فى موقع دوت الخليج الإخبارى، والتى أدارها مدير التحرير محمود فايد.

حسام المندوه متحدثًا على مسألة تراكمية الثانوية العامة

وتطرق حديث عضو مجلس النواب، حسام المندوه، إلى مسألة تراكم الثانوية العامة، وقانون التعليم التى تم طرحه فى مجلس الشيوخ، ورفضته اللجنة المنوط بها دراسته، وكذلك كامل المجلس.

حسام المندوه يجيب على سؤال حول إمكانية تقسيم الثانوية العامة أو جمعها

وتسائل مدير التحرير محمود فايد، عن رؤيته بشأن طرح الغرفة الثانية للعديد من القوانين والتعديلات التى تٌقدم من الحكومة، وآخرها بشأن تعديلات قانون التعليم، الذى رفضتها اللجنة النوعية بالشيوخ، الخاصة بتراكمية الثانوية العامة وتحويلها من عام إلى ثلاثة أعوام، وهل الأنسب أن تكون الثانوية العامة سنة أو ثلاثة سنوات، وكيف يرى عضو النواب، رفض الشيوخ للمشروع.

وقال عضو مجلس النواب، حسام المندوه:” كل الاحترام لأعضاء الشيوخ، الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا، وسوف يحال المشروع إلى مجلس النواب، وحديثنا سوف يتم عرضه ومناقشته داخل المجلس، وليس لدي فكرة بشأن قبولة أو رفضة، وهناك وجهة نظر متعلقة بالتراكمية”.

وتابع النائب حسام المندوه:” إقرار امتحان واحد فقط (الثانوية العامة) من خلاله يتم تحديد حياته، دا فى شئ من الظلم، ولابد أن يكون للطالب أكثر من فرصة، مثل التعليم الأجنبي، لو مرت فرصة تكون هناك أخرى وأخرى، ولكن لا يجب أن نثقل على كاهل المواطن المصرى ونحمله أعباء كبيرة جدًا”.

وأضاف النائب حسام المندوه:” لابد أن يتم دراسة الأمر، ومش عايزين نحمل على الأسر المصرية كتير، رغم أن من مصلحته يدي فرصة مرة واتنين وتلاتة، والدروس الخصوصية محتاجين بقوة نقف قدامها، وبإلغاءها نقلل الحمل.