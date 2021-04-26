/628764/محمد-هاني-يكشف-عن-تصرف-غريب-من-حارس-بالميراس-في-كأس-العالم

كشف محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف طريق قبل تسجيل ركلة الجزاء الترجيحية خلال مباراة المارد الأحمر و بالميراس البرازيلي في إطار لقاء تحديد المركز الثالث في كأس العالم للإندية في المواجهة التي حسمها الأحمر بعد الفوز بركلات الترجيح ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية.

وقال هاني خلال تصريحات تلفزيونية: " وانا داخل أشوط ركلة الجزاء بتاعتي ف ماتش بالميراس، كان كل زمايلي اللي قبلي مسددين يمين وشمال في الركلات السابقة جميعا وشعرت حينها بالقلق بعض الشئ".

وتابع هاني: "الحارس بتاعهم قعد يحاول يوترني ويقولي سدد في النص ويكرر الجملة تاني وهو بيضحك، وانا فعلا كنت أخذت قرار نهائي بالتسديد في منتصف المرمى".

وأختتم هاني: " تقدمت وسددت الكرة في منتصف الملعب بالفعل لأن هذا كان قراري من البداية، وحدث ذلك ونجحت في تسجيلها وساهمت في فوز الأهلي بالميدالية البرونزية". وإليكم ملخص ركلات الجزاء بالمباراة التي أنتهت بفوز الأهلي على بالميراس في كأس العالم للأندية : - بدر بانون يسجل الركلة الأولى للأهلي

- روني يهدر الركلة الأولى لبالميراس

- عمرو السولية يهدر الركلة الثانية للأهلي

- أدريانو يهدر الركلة الثانية لبالميراس

- مروان محسن يهدر الركلة الثالثة للأهلي

- سكافرفا يسجل الركلة الثالثة لبالميراس

الأهلي يحصد برونزية العالم للأندية

- محمد هاني يسجل الركلة الربعة للأهلي

- جوميز يسجل الركلة الرابعة لبالميراس

- جونيور أجاي يسجل الركلة الخامسة للأهلي

- فيليب بيميلو يهدر الركلة الخامسة لبالميراس

ولعب الأهلي تلك المباراة بعدما خسر في الدور نصف النهائي، من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، وبهدفين ماركة بولندية لروبرت ليفاندوفسكي، فيما خسر فريق بالميراس في نفس الدور من فريق تيجريز المكسيسكي، بهدف من ركلة جزاء سددها الفرنسي جينياك.

تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد دخل مباراة بالميراس بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بنون- أيمن اشرف - ياسر إبراهيم. خط الوسط: حمدي فتحي- اكرم توفيق – السولية – قفشة – طاهر محمد طاهر . خط الهجوم: والتر بواليا.

فيما لعب بالميراس المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: ويفيرتون الدفاع: مايكي – جوستافو جوميز – لوان – ماتياس فينا الوسط: فيليبي ميلو – باتريك دي باولا أمامهم: ويليان – رافائيل فيجيا – روني الهجوم: لويز أدريانو