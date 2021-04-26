معتز محمود: مصر هتكون من أفضل ٣٠ دولة صناعية «فيديو»

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طرح مدير التحرير محمود فايد، العديد من الأسئلة حول ملف الصناعة فى مصر، لرئيس اللجنة بالبرلمان معتز محمود، متناولًا كل ما يتعلق بالقطاع الذى يشغل اهتمام العديد من المستثمرين والعاملين فى مصر.

معتز محمود: أى تقدم وإزدهار يكون بسبب الصناعة

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” بشكل عام أى تقدم وإزدهار لأي دولة يكون من خلال تقدم الصناعة فيها، وإذا سألتني هذا السؤال منذ 5 سنوات، لن يمكنني الإجابة، ولكن الآن يمكننى ذلك”.

معتز محمود: لا يمكننا عمل صناعة دون كهرباء أو غاز أو طرق

وتابع عضو مجلس النواب، معتز محمود:” لا يمكننا عمل صناعة بدون كهرباء وغاز وطرق، ولدينا الآن فائض فى الكهرباء والغاز وشبكة طرق وأنفاق تربط السويس بالقاهرة وتطوير للموانئ، كل هذا يدل على وجود صناعة فى مصر، وأنها ستكون من أفضل 30 دولة حتي عام 2030”.

رئيس صناعة النواب: لابد من حل مشكلات القطاع

وأضاف عضو مجلس النواب، معتز محمود:” لابد من حل المشكلات التي تواجه الصناعة، مع العلم الفرق بين الدولة المتقدمة صناعيا والمتخلفة صناعيا، أن المتقدمة صناعيا قرارها السياسي يخدم الاقتصاد، أما الدولة المتخلفة صناعيا هي التي يخدم اقتصادها على القرار السياسي، مثل قرار تعويم الجنية فهذا قرار سياسي يخدم الاقتصاد”.

واستكمل رئيس صناعة النواب، معتز محمود:” قرار رفع الدعم قرار سياسي يخدم الاقتصاد فكل الدول المتقدمة قرارتها السياسية تخدم الاقتصاد ودولة مثل أمريكا إذا تولي الحزب الجمهوري الحكم تقوم حرب لأنه يموله تجار السلاح ولدينا حرب كوريا وفيتنام والعراق، كل الدول المتقدمة قرارتها السياسية تخدم الاقتصاد ومصر بدأت تسير على هذا الخطي ولكن مازالنا أمام الكثير من الجهود.