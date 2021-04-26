الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية

جدة - نرمين السيد - ونص قرار وكيل الأزهر، على أنه سيتم الاكتفاء بالتقييم المتبع مع طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإبتدائي، بالمعاهد النموذجية والخاصة، على أن يكون هذا هو التقييم الخاص بنهاية العام الدراسى 2020-2021م. وفيما يتعلق بصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية "من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى"، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، ونص القرار على أن يمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب فى شهرى مارس وإبريل تقييما للفصل الدراسى الثانى، على أن يكون المنهج المقرر عن شهر مايو للاطلاع فقط، وذلك فى جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية.

وتناول قرار وكيل الأزهر، عددا من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل، بجميع المراحل التعليمية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتى من أهمها ما يلى:

1- يحق للطالب الذى تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى، ولم يحقق درجات النجاح فى مجموع الفصلين، فى مادة أو أكثر، دخول الدور الثانى فى مواد الرسوب.

2 – يحق للطالب الذى حضر امتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى ولم يحقق درجات النجاح فى مجموع الفصلين فى مادة أو أكثر دخول الدور الثانى فى مواد الرسوب.

3- يعد الطالب الذى تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول وحضر اختبارات شهرى "مارس وإبريل"، وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلى للفصلين ناجحا فى المواد التى حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثانى فى المواد التى لم يحقق فيها هذه النسبة.

4- يعد الطالب الذى حضر امتحانات الفصل الدراسى والأول وتخلف عن اختبارات شهرى "مارس وإبريل" وحصل على متوسط درجات 50% من المجموع الكلى للفصلين ناجحا فى المواد التى حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثانى فى المواد التى لم يحقق فيها هذه النسبة.

5- الطالب الذى حضر امتحانات الفصل الدراسى الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهرى "مارس وإبريل"، تمثل الدرجة الحاصل عليها فى الامتحان الشهرى الذى حضره درجة الفصل الدراسى الثانى، ويعد ناجحا، شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين.

6 – فى حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول "الفصل الدراسى الأول والثانى" والدور الثانى، يعد متخلفا عاما راسبا ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية.

ونص القرار على انعقاد امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع لجميع المراحل، والصفوف التعليمية نهاية جدول اختبار شهر إبريل الحالى، على أن تتولى المعاهد وضح امتحان لكل صف فى مادة التربية الفنية، ليقوم الطلاب بأدائها فى المنزل وتسليم ورقة الإجابة للمعهد، وأن يتم عقد امتحانات مادتى المستوى الرفيع والحاسب الآلى يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 بمعرفة المعاهد، وتحت إشراف المناطق الأزهرية، على أن تسرى جميع القواعد المعمول بها فى القرار على العام الدراسى 2020-2021 فقط استثناءً.

كما حدد قرار وكيل الأزهر مواعيد أعمال الامتحانات، على أن يتم البدء فى أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية لاستكمال أعمالهما من حيث المراجعة والرصد وكتابة الاستمارات واستخراج واعتماد النتائج، على أن تقوم الإدارة المركزية للامتحانات بتحديد موعد وآلية العمل بهما، وأن يتم إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لجميع المراحل فور الانتهاء منها واعتمادها فى ضوء الضوابط السابقة.

كما نص قرار وكيل الأزهر، على تنظيم الامتحانات التى تعقد بلجان "نظام الدورين" فى نهاية العام، على أن تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات "تجويد / عالية / تخصص" يوم السبت 22 مايو 2021 وتنتهى يوم الإثنين 31 مايو 2021، وتبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات "الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث" يوم السبت 19 يونيو 2021 وتنتهى يوم الأحد 1 أغسطس 2021.

وأوضح القرار أن امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل "الابتدائى، الإعدادى، الثانوى" يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، بينما ستبدأ امتحانات الدور الثانى لنقل وشهادات معاهد القراءات "تجويد، عالية، تخصص" يوم السبت 21 أغسطس وتنتهى يوم الإثنين 30 أغسطس، وأخيرا، ستنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات "الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث" يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن الأزهر الشريف، أطلق فى مارس 2020، منصة إلكترونية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك فى إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوى المنصة على فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهرى كما تم تدشين منظومة "اسأل نجبك" للرد على الأسئلة المتعلقة بالمناهج، والأمور الإدارية التى تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام.