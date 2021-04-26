جيهان بيومى: حياة كريمة تحولت لأيقونة ومشروع قومى يحظى باهتمام الدول

وأضافت بيومى، أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 57% من سكان مصر، وهذه سابقة لم نعهدها من قبل، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل، ورصد موازنة غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل للقرى وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بل وتحقيق الهدف الأسمى من المبادرة وهو حياة كريمة لكل المواطنين فى الريف المصرى والصعيد.
وأشارت عضو مجلس النواب،إلى أن المبادرة تمثل إنجازا كبيرا وحلما يتحقق على الأرض المصرية، فهى مبادرة تستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل فى القرى والريف المصرى، والعمل فى مختلف القطاعات سواء ملف العشوائيات، المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل، النهوض بالبنية التحتية، فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة المنظومة التعليمية والقطاع الصحى، وترسيخ الهوية المصرية من خلال رفع الوعى الثقافى والاجتماعى، وفقًا لدراسات وإحصائيات دقيقة.
وأوضحت أن المبادرة لم تقتصر على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه وصحته، وكذلك البيئة المحيطة، ورفع الوعى بقضايا تؤثر بلا شك على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، بتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف المساهمة فى رفع مستوى الوعى والإدراك لدى المواطنين، وتوفير حياة كريمة طبقًا لما ورد فى نصوص الدستور.
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