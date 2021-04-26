أصدرت أسرة مسلسل موسى، بيانًا تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري، خاصة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.
وتؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات المقبلة ستوضح الهدف من هذا المشهد.
وتضامن كل العاملين في العمل مع البيان مؤكدين أنهم جميعًا زملاء ويحترمون كل من قدم أو ما زال يقدم إبداعًا يحترمه الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان لأسرة مسلسل موسى: نحترم ونقدر الفنان الراحل إسماعيل ياسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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