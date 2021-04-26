أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذى يخوض مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والتى تنطلق فى التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة عشرة للبطولة. وجاء تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: حميد أحداد. بينما يجلس على دكة بدلاء الزمالك فى مباراة البنك الأهلي كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حميد أحداد يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.